"Болгарка" знову вбила чоловіка

Чоловік загинув у Сімферополі від втрати крові через перебиття вени на руці диском ”болгарки”, що розлетівся, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Інформація про нещасний випадок під час будівельних робіт надійшла до рятувальників 28 липня.

Помер чоловік, 1954 року народження.

На місце події виїжджали співробітники міліції та медики ”швидкої допомоги”.

Подібна НП сталася в Сімферополі минулого тижня.

У ”болгарки” розлетівся диск і перебив чоловікові, 1941 року народження, стегнову артерію.

Він помер від втрати крові.