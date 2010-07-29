Нетверезий водій збив 3 пішоходів

Водій легкового автомобіля, який перебував у стані алкогольного сп`яніння, збив трьох пішоходів у Криму, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.

Дорожня аварія сталася у Бахчисарайському районі 28 липня в 00.15.

За кермом машини Toyota Camry перебував 42-річний житель міста Горловка Донецької області.

«Він здійснив виїзд на смугу зустрічного руху і наїхав на пішоходів, які рухалися назустріч зліва», - повідомила Державтоінспекція.

Двоє жителів Криму, 23-х і 22-х років, відбулися забоями. Ще один 23-річний пішохід-кримчанин зламав ліве стегно.