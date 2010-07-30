Дачі Януковича не буде на карті

Співробітникам "Яндекса" заборонили знімати дачу президента Віктора Януковича в Криму для карти, повідомляє "Лівий берег".

"Яндекс" готує в Україні проект, аналогічний Google Street View. За два-три місяці користувачі зможуть здійснити віртуальну подорож Кримом. Працівники компанії на спеціально обладнаному автомобілі ведуть зйомку на півострові.

Під час зйомки працівники "Яндекса" стикаються з безліччю проблем, через які багато місць на віртуальній карті залишаться білими плямами. Зокрема, в Севастополі зйомку неможливо проводити через військові частини, доступ до яких заборонений. Багато приватних володінь також виявилися закриті для проекту.

Внаслідок опору охорони Януковича на карті "Яндекса" не буде селища Олива, де розташована дача.

"Біля Фороса нам практично не дали знімати. Селище Олива залишиться білою плямою на карті, якщо, звичайно, президент після цього повідомлення не запросить нас у гості", - розповіли працівники "Яндекса".

Не пустили фотографів також багато санаторіїв і пансіонатів.

Проте деякі люди несподівано йшли на співпрацю з проектом. "Неподалік Гаспри нас підрізав крутий джип. З нього вийшов чоловік і поцікавився, що ми тут робимо, шпигуни чи що? Коли дізнався, що це фотографування для сайту, то дав свою візитівку і сказав, щоб їздили де завгодно. В його виборчому окрузі справді проблем не було, візитівка діяла", - розповіла працівниця "Яндексу".

Успішно вдалося провести зйомку для проекту також у таборі "Артек" і Воронцовському палаці.