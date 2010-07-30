Дерево вбило двох туристів (фото)
11:00, 30 липня 2010Крым
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Автівкою керувала жінка
Дві людини загинули, ще одна отримала травми через зіткнення легкового автомобіля з деревом у Криму, повідомила в п`ятницю прес-служба кримського управління Державтоінспекції.
Аварія сталася в четвер вранці в Совєтському районі.
За даними ДАІ, мешканка чернігівського міста Ічня відвернулася від управління машиною "Тойота" - автомобіль виїхав за межі проїжджої частини і врізався в дерево.
Загинули пасажири: киянин, 1964 року народження, і мешканка Ічні, 1938 року народження.
45-річна водій "легковика" шпиталізована з переломами стегон і кісток тазу, травмою голови.
Фото прес-служби ДАІ
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