Дерево вбило двох туристів (фото)

Дві людини загинули, ще одна отримала травми через зіткнення легкового автомобіля з деревом у Криму, повідомила в п`ятницю прес-служба кримського управління Державтоінспекції.

Аварія сталася в четвер вранці в Совєтському районі.

За даними ДАІ, мешканка чернігівського міста Ічня відвернулася від управління машиною "Тойота" - автомобіль виїхав за межі проїжджої частини і врізався в дерево.

Загинули пасажири: киянин, 1964 року народження, і мешканка Ічні, 1938 року народження.

45-річна водій "легковика" шпиталізована з переломами стегон і кісток тазу, травмою голови.

Фото прес-служби ДАІ