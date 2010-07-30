2 торговок рабинями чекає баланда

13:00, 30 липня 2010
Крым
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"Товар" звернувся до прикордонників

Апеляційний суд Криму залишив без змін вирок стосовно двох жінок, які намагалися налагодити канал постачання дівчат до сутенерів Туреччини. 

Їх засуджено до шести та п`яти з половиною років позбавлення волі.

Жінки також позбудуться всього майна, повідомила прес-служба прокуратури Криму. 

"Работорговцям вдалося обманним шляхом продати одну з дівчат турецьким сутенерам. Дві інші спроби закінчилися невдачею - дівчата звернулися за допомогою до прикордонників", - йдеться в прес-релізі наглядового відомства.

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