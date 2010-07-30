26 наркопритонів накрили цьогоріч

У Севастополі з початку року виявлено 26 наркопритонів, повідомив на брифінгу начальник відділу з питань боротьби з незаконним оборотом наркотиків севастопольського управління МВС Олександр ПОДДУБОВ.

За його словами, в першому півріччі в місті виявлено 317 злочинів у сфері незаконного обороту наркотиків, з яких більш як половина, - тяжкі і особливо тяжкі.

За незаконний збут наркотичних засобів цього року порушено 143 кримінальні справи, з них 10 - щодо групи осіб.

З незаконного обороту вилучено більш як три тисячі грамів наркотичних засобів і психотропних речовин.

До адміністративної відповідальності за незаконний оборот наркотиків притягнуто 207 осіб.

За інформацією ПОДДУБОВА, на оперативному обліку в МВС Севастополя станом на 1 липня перебуває 2 тисячі 346 осіб, які допускають немедичне вживання наркотичних засобів або психотропних речовин.

Співробітниками міліції поставлено на облік в першому півріччі 79 наркоманів.