Янукович вимагає від незаконних власників землі повернути її державі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає від незаконних власників земельних ділянок у Криму повернути їх державі.

«Там, де порушено закон при виділенні землі, потрібно новим фіктивним власникам повернути цю землю державі. На цьому все закінчиться. Ми навіть не оприлюднимо прізвища таких людей», - сказав глава держави у Сімферополі на нараді зі стратегічного розвитку Криму.



За словами ЯНУКОВИЧА, якщо ж незаконні власники чинитимуть опір, то потрібно буде розбиратися «за повною програмою», із залученням прокуратури.

«Якщо ці рішення межують з рівнем кримінальних порушень, то, природно, працюватиме Кримінальний кодекс», - заявив президент.

Він назвав колосальною корупцію у земельній сфері Криму.

«Ми провели поверхневу перевірку, вона засвідчила волаючі факти порушень законів України», - сказав ЯНУКОВИЧ.

Глава держави дав доручення Вищому господарському суду розглянути на пленумі практику прийняття судових рішень у Криму.

Вища рада юстиції, за словами ЯНУКОВИЧА, має розглянути земельні рішення щодо Криму.

Крім того, ЯНУКОВИЧ доручив провести розслідування за фактами порушення земельного законодавства органами влади, юридичними і фізичними особами в Криму.