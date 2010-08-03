Янукович повернув Умерову посаду

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив головою Бахчисарайської районної державної адміністрації Ільмі УМЕРОВА, який обіймав цю посаду за президента Віктора ЮЩЕНКА й був звільнений у липні 2010 року.

«Я підписав щойно розпорядження. Його буде призначено головою адміністрації, враховуючи те, що в нього є колосальний досвід. Я вважаю, що в нього в нових умовах, якщо він займе активну позицію, буде хороше майбутнє, хороша перспектива. Найголовніше, щоб він на цьому шляху попрацював на користь Бахчисарайського району», - сказав ЯНУКОВИЧ на прес-конференції в Сімферополі.

Як повідомлялося, лідер меджлісу кримських татар Мустафа ДЖЕМІЛЄВ останнім часом неодноразово заявляв про спроби нової влади змістити кримських татар із їхніх посад у Криму.

Після звільнення ЯНУКОВИЧЕМ УМЕРОВА з посади голови РДА кримські татари - депутати ряду місцевих рад Бахчисарайського району не виключали складання ними мандатів на знак протесту.