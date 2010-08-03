Янукович велів не пускати відпочиваючих у кримські ліси

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив створити при Раді міністрів Криму оперативний штаб з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, пов’язаних з підвищеною пожежною небезпекою, через встановлення спекотної погоди.

Він дав таке доручення голові Ради міністрів Василю ДЖАРТИ і т.в.о. міністра - першому заступнику міністра України з питань надзвичайних ситуацій Михайлу БОЛОЦЬКИХ.

Також має бути організоване повітряне патрулювання лісових масивів, заповідних і рекреаційних територій, особливо тих, що прилягають до оздоровчих лікувальних закладів і місць з масовим перебуванням відпочиваючих, для виявлення та ліквідації загорянь на ранніх стадіях.

Крім того, глава держави доручив забезпечити обмеження доступу населення, відпочиваючих та в’їзду транспорту до лісів у період високої пожежної небезпеки; привести у готовність особовий склад, пожежну техніку підвищеної прохідності, а також авіаційні засоби для гасіння пожеж.

ЯНУКОВИЧ також доручив забезпечити інформування населення і відпочиваючих про пожежну небезпеку, правила поведінки в пожежонебезпечних місцях та першочергові дії у разі виникнення надзвичайних ситуацій.