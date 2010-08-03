Голова адміністрації Януковича: у лідера меджлісу забагато амбіцій

Керівник адміністрації президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН вважає політиканським рішення керівництва меджлісу не брати участі у зустрічі з главою держави Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і закликає Мустафу ДЖЕМІЛЄВА і Рефата ЧУБАРОВА до співпраці заради розв’язання проблем кримських татар та розвитку Криму.

«Рішення ДЖЕМІЛЄВА не брати участі у зустрічі представників кримських татар з президентом України - це рішення продиктоване його власними амбіціями і не відповідає нормам демократії та парламентаризму», - сказав ЛЬОВОЧКІН УНІАН

Він вважає некоректною поведінку будь-яких політиків, які ведуть розмови в ультимативній формі.

«Якщо політик ставить перед собою мету забезпечити людям, яких він представляє, краще життя, він повинен знаходити в собі сили відкинути власні амбіції і шукати шляхи до порозуміння і конструктивну. А інший шлях є хибним», - підкреслив глава АП.

За його словами, «спроби диктувати умови закривають двері переговорів, а не відчиняють їх».

«Саме про це я сказав ЧУБАРОВУ (першому заступнику голови Ради представників кримськотатарського народу при президенті України, президенту Всесвітнього конгресу кримських татар), коли дізнався про відмову керівництва меджлісу взяти участь у заздалегідь запланованій зустрічі президента України з представниками кримських татар», - сказав ЛЬОВОЧКІН.

За словами глави адміністрації президента, його розчарувало те, що ДЖЕМІЛЄВ, який є народним депутатом України, що представляє Крим у Верховній Раді, не був присутнім на нараді, де йшлося про майбутнє регіону і людей, які живуть на півострові.

«На мій погляд, це є свідчення того, що власні інтереси декого цікавлять більше, ніж проблеми і перспективи Криму. Це - політиканство», - наголосив ЛЬОВОЧКІН.

На його переконання, таким рішенням М.ДЖЕМІЛЬОВ «підвів не лише себе, але й усе керівництво Меджлісу».

«Політики, які намагаються утриматися на власних кріслах за рахунок розбудови політики конфронтації і брехні, маніпуляції свідомістю людей приречені на невдачу», - зауважив ЛЬОВОЧКІН.

Водночас, підкреслив він, ЯНУКОВИЧ провів важливий захід державного рівня, в якому за участі голови ВР, керівників уряду та Ради міністрів Криму обговорювалися актуальні питання розвитку Криму та покращення життя його мешканців, зокрема і представників кримськотатарського народу.

ЛЬОВОЧКІН закликав меджліс до конструктивного діалогу та діяльності на благо кримчан.