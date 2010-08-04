Парламент Криму призначив собі вибори на 31 жовтня
10:39, 04 серпня 2010Крым
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Верховна рада Криму призначила чергові вибори депутатів кримського парламенту на 31 жовтня - одночасно з місцевими виборами в Україні.
За це рішення на позачерговій сесії в середу проголосували 74 із 90 депутатів. Всього в кримському парламенті їх 100.
ВР автономії запропонувала республіканським організаціям партій, представленим у Верховній раді України поточного скликання, не пізніше, ніж за 49 днів до дня виборів, подати кандидатури до складу виборчої комісії Криму.
Український парламент в липні призначив місцеві вибори на 31 жовтня. Вони відбудуться за мажоритарно-пропорційною системою без участі блоків партій.
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