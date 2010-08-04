Парламент Криму призначив собі вибори на 31 жовтня

Верховна рада Криму призначила чергові вибори депутатів кримського парламенту на 31 жовтня - одночасно з місцевими виборами в Україні.

За це рішення на позачерговій сесії в середу проголосували 74 із 90 депутатів. Всього в кримському парламенті їх 100.

ВР автономії запропонувала республіканським організаціям партій, представленим у Верховній раді України поточного скликання, не пізніше, ніж за 49 днів до дня виборів, подати кандидатури до складу виборчої комісії Криму.

Український парламент в липні призначив місцеві вибори на 31 жовтня. Вони відбудуться за мажоритарно-пропорційною системою без участі блоків партій.