Україна відмовила Криму у випуску облігацій на 400 млн. грн.

Міністерство фінансів України відмовило уряду Криму у випуску облігацій внутрішньої позики на 400 млн. грн. в 2010 році через вимоги Міжнародного валютного фонду не нарощувати державний борг країни.

«На жаль, заборонено випуск облігацій внутрішньої позики. Це рішення МВФ, тому що дані засоби лягають на дефіцит бюджету», - сказав журналістам в Сімферополі голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ.

За рахунок продажу облігацій планувалося розвивати підприємство «Кримтролейбус». Тепер влада регіону сподівається придбати нові тролейбуси за рахунок коштів із стабілізаційного фонду державного бюджету України.

За даними ДЖАРТИ, в поточному році на тролейбуси планується витратити 140 млн. грн.

Нагадаємо, Верховна рада Криму в травні прийняла постанову про здійснення запозичення за рахунок випуску облігацій внутрішньої позики на 400 млн. грн. з терміном погашення до 2015 року. Процентна ставка по облігаціях повинна була складати 16% річних. Як джерело погашення позики пропонувалась продаж майна і землі несільскогосподарського призначення Криму. Рішення повинно було набрати чинності після узгодження з Мінфіном.