Яхта українських ВМС бере участь у міжнародній регаті в Болгарії

Міжнародна вітрильна регата «Порт Бургас» стартувала в середу у територіальних водах Болгарії, від Військово-морських сил України в змаганнях бере участь крейсерсько-перегонова яхта «Фіолент» Академії ВМС імені Нахімова, повідомив прес-центр командування українських ВМС.

Як заплановано, під час змагань українські яхтсмени також ознайомляться з організацією міжнародних вітрильних перегонів для подальшого втілення в системі морського виховання курсантів академії.

Яхтова регата «Порт Бургас» фінішує 8 серпня.

12 серпня інша яхта ВМС України - «Юнона» - візьме участь у перегонах «Кор Королі», які також відбудуться у територіальних водах Болгарії.