ДАІ рекомендує водіям утриматися від поїздок на далекі відстані

Державтоінспекція рекомендує водіям утриматися від поїздок на далекі відстані, оскільки спека може викликати погіршення здоров`я або стати причиною поломки автомобіля.

Крім того, ДАІ просить водіїв застарілих моделей автомобілів з недосконалими системами охолоджування двигунів утриматися від тривалого використання машин.

Державтоінспекція закликає водіїв не паркуватися біля лісових масивів, оскільки кинута сигарета або іскра від двигуна може призвести до займання лісу.

Командири ДАІ можуть вносити зміни в тривалість постової зміни співробітників відомства через спекотну погоду, повідомила прес-служба державтоінспекції.

Робочий день працівника автоінспекції - це зазвичай 8 годин з перервою на годинний обід.