У Криму знайшли кинутий літак

Пілот кинув літак Ан-2 після його поломки в Криму, за фактом НП ведеться слідство, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Машина, 1983 року випуску, знайдена 5 серпня на грунтовій дорозі біля рисових чеків у Роздольненському районі.

«Шасі обламані, без крил, з пом`ятим гвинтом», - описують рятувальники виявлений літак.

Механік, який розбирав Ан-2, заявив, що літак здійснив вимушену посадку ввечері 3 серпня, пілот з місця події зник.