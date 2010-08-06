У Криму знайшли кинутий літак
11:44, 06 серпня 2010Крым
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Шасі обламані, без крил
Пілот кинув літак Ан-2 після його поломки в Криму, за фактом НП ведеться слідство, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Машина, 1983 року випуску, знайдена 5 серпня на грунтовій дорозі біля рисових чеків у Роздольненському районі.
«Шасі обламані, без крил, з пом`ятим гвинтом», - описують рятувальники виявлений літак.
Механік, який розбирав Ан-2, заявив, що літак здійснив вимушену посадку ввечері 3 серпня, пілот з місця події зник.
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