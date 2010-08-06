У міліції Феодосії новий начальник

Начальником міліції Феодосії призначено Олександра АЛЕКСЄЄВА замість Олега КОЗЮРИ, який очолив севастопольське управління МВС, повідомляє прес-служба кримської міліції. Уродженцеві міста Макіївка Донецької області 38 років. До призначення керівником міліції Феодосії АЛЕКСЄЄВ працював начальником кримінальної міліції Макіївки. АЛЕКСЄЄВ одружений, у нього двоє дітей. Він має вищу освіту, в органах МВС служить з липня 1994 року.

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