У міліції Феодосії новий начальник
12:01, 06 серпня 2010Крым
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Начальником міліції Феодосії призначено Олександра АЛЕКСЄЄВА замість Олега КОЗЮРИ, який очолив севастопольське управління МВС, повідомляє прес-служба кримської міліції.
Уродженцеві міста Макіївка Донецької області 38 років.
До призначення керівником міліції Феодосії АЛЕКСЄЄВ працював начальником кримінальної міліції Макіївки.
АЛЕКСЄЄВ одружений, у нього двоє дітей.
Він має вищу освіту, в органах МВС служить з липня 1994 року.
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