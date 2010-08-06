Москаль - Азарову: чому заради шефа МВС перекривають рух у Криму

Депутат Верховної ради України Геннадій МОСКАЛЬ просить прем’єр-міністра Миколу АЗАРОВА з’ясувати і дати відповідь, на яких підставах працівники ДАІ перекривають рух транспорту в Криму для проїзду міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА на держдачу ”Бекетово”, повідомила прес-служба партії ”Народна самооборона”.

Міністр внутрішніх справ опозиційного уряду надіслав звернення до прем’єра, додавши до нього фотографії, отримані від фотокореспондента одного із кримських видань.

"Дані кадри зняті у районі державної дачі МВС "Бекетово", де наразі відпочиває міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ. Встановлене інструкціями перекриття руху на автошляхах для проїзду лише президента, прем’єр-міністра та голови Верховної Ради України порушує міністр-"барин", заради виїзду якого перекривається рух на 20 хвилин у районі "Бекетово", - заявив МОСКАЛЬ.

Він висловив обурення, що відпочиваючі та мешканці півострова мають чекати на спекотному сонці, поки головний міліціонер проїде та дозволить іншим прямувати.

Політик заявляє, що, за словами очевидців перекриття руху, неодноразово було зафіксовано, як із "Бекетово" виїжджав автомобіль Cadillac із синіми номерами.

Нагадаємо, депутат Юрій ГРИМЧАК 18 березня звертався до глави уряду із проханням з’ясувати правомірність перекриття руху для проїзду МОГИЛЬОВА на дорогах Києва.