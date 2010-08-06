Фестиваль "Автоекзотика" відкрився у Севастополі

Міжнародний автомобільний фестиваль «Автоекзотика Sport Edition», найбільший щорічний автомобільний захід у СНД, відкрився на аеродромі Чорноморського флоту Росії «Херсонеський маяк» у Севастополі.

За інформацією організаторів, формат заходу - виставка автомобілів і автомобільні змагання.

Для участі в автомобільних змаганнях прибули понад 300 спортсменів-гонщиків із Росії, України, Білорусі, Молдови, Польщі та країн Балтії.

На фестивалі «Автоекзотика» будуть представлені ексклюзивні й рідкісні автомобілі з Росії та України в декількох категоріях - ретро (автомобілі до 1969 року випуску), тюнінг (усі види тюнінгу), спорт (спортивні автомобілі, призначені для всіх видів автоспорту, включаючи нетрадиційні дисципліни - стрітрейсінг, дрегрейсінг тощо, кастом (автомобілі, зроблені на замовлення), рідкісні й унікальні автомобілі, культові марки та моделі.

У кожний з одинадцяти днів фестивалю проводитимуться автомобільні гонки й змагання, зокрема, міжнародні змагання з дрегрейсінгу в класах «Street» і «PRO», міжнародна драг-битва, змагання з дрифту в класах «STREET», «PRO» і «ALL Stars», аматорський чемпіонат для всіх бажаючих із картингу, міжнародна карт-битва, міжнародний чемпіонат із стант-райдингу (мототрюків), етап всеукраїнського автомотошоу Tuning Fest (фестиваль тюнінгу), етап змагань із автозвуку й тюнінгу Car&tuning Show, міжнародний з`їзд автовласників Nissan Fest та інші.

Традиційно, починаючи з 1997 року, «Автоекзотика» проводиться в Москві, на аеродромі Тушино. За цей час фестиваль став одним із найбільших масових заходів Москви й набув широкої популярності та авторитету.

«Автоекзотика-2009» у Москві зібрала понад 6 тис. автомобілів із дев`яти країн і привернула понад 60 тис. відвідувачів.