Балі та Крим домовляються співробітничати у сфері туризму

Провінція Індонезії Балі і Автономна республіка Крим планують підписати угоду про міжрегіональну співпрацю, зокрема в сфері туризму і сільського господарства, повідомила прес-служба кримського уряду.

«Ми готові підписати угоду про співпрацю в туризмі, освіті, сільському господарстві», - заявив голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ на зустрічі з послом Індонезії в Україні Нінінг Сунінгсых РОХАДІАТ.

«Ми готові укласти цю угоду. У нас є академія туризму і готельного бізнесу - кримські фахівці могли б проходити там стажування, можна налагодити обмін викладачами», - сказала в свою чергу дипломат.

Посол також повідомила, що бізнесмени Індонезії зацікавлені в участі у виставці «Крим. Курорти. Туризм», яка щороку проводиться на півострові, і запросила кримських бізнесменів на таку виставку в жовтні в Індонезії.