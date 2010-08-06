Янукович заборонив феєрверки в Україні

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повернувся до Києва із Криму та ухвалив рішення про заборону проведення феєрверків на території держави у зв’язку з пожежною небезпекою, повідомила УНІАН заступник глави адміністрації президента Ганна ГЕРМАН.

“Президент також рекомендував організаційному комітету з підготовки до відзначення 19-ї річниці незалежності України виключити із програми святкування проведення феєрверків у зв’язку зі складною ситуацією пожежної небезпеки”, - сказала ГЕРМАН.