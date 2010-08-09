Фальшивомонетників викрили в Севастополі

Працівники державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили в Севастополі 3 місцевих жителів, які виготовляли фальшиві долари, повідомила прес-служба МВС.

Впродовж квітня-травня в квартирі за місцем проживання одного з них шахраї організували виготовлення грошей та їх збут на території міста.

Під час обшуку у фальшивомонетників вилучено комп’ютерну техніку та 22 фальшиві купюри номіналом 100 доларів США.

Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею "виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї" кримінального кодексу.