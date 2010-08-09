Міліція дала вертольот для обльоту лісу навколо Сімферополя
12:00, 09 серпня 2010Крым
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Підвищені заходи до 20 серпня
Внутрішні війська України надали два вертольоти для спільного з МНС обльоту лісових масивів навколо Сімферополя та Херсона для недопущення пожеж, повідомила прес-служба ВВ.
Близько 1,5 тис. бійців Внутрішніх військ продовжують нести службу з охорони лісових масивів для попередження дій громадян, які можуть призвести до виникнення пожеж.
Підвищені заходи в Україні щодо попередження загорянь в лісах триватимуть до 20 серпня.
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