Міліція дала вертольот для обльоту лісу навколо Сімферополя

Внутрішні війська України надали два вертольоти для спільного з МНС обльоту лісових масивів навколо Сімферополя та Херсона для недопущення пожеж, повідомила прес-служба ВВ.

Близько 1,5 тис. бійців Внутрішніх військ продовжують нести службу з охорони лісових масивів для попередження дій громадян, які можуть призвести до виникнення пожеж.

Підвищені заходи в Україні щодо попередження загорянь в лісах триватимуть до 20 серпня.