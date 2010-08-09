Відтепер автопарковки Севастополя, крім Балаклави, безплатні

Всі автопарковки на території Севастополя, крім містечка Балаклава, відтепер безплатні, голова міської держадміністрації Валерій САРАТОВ скасував розпорядження про автопарковки, підписане його попередником.

«Воно було видане з порушеннями. Ми це розпорядження скасували, і сьогодні ніхто ніякого права стягувати з автолюбителів гроші за паркування не має», - сказав губернатор на брифінгу.

САРАТОВ закликав «севастопольців нікому ніяких грошей за автопарковку не давати, за винятком Балаклави - там є Агентство розвитку Балаклавського району, воно, відповідно до законодавства, вже кілька років здійснює автопарковки в центрі Балаклави».