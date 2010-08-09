Уряд створив групу для будівництва мосту через Керченську протоку

Кабінет міністрів України створив міжвідомчу робочу групу з питань будівництва транспортного мостового переходу через Керченську протоку, йдеться у розпорядженні уряду.

У її складі - 23 особи. Групу очолив міністр транспорту та зв’язку Костянтин ЄФИМЕНКО.

Прем’єр Микола АЗАРОВ доручив йому "затвердити план заходів щодо організації будівництва" переходу через протоку.

Кримський прем`єр Василь ДЖАРТИ у квітні заявляв, що переконав президентів Росії і України Дмитра МЕДВЕДЄВА і Віктора ЯНУКОВИЧА в необхідності щонайшвидшого будівництва транспортного переходу через Керченську протоку.

За його даними, російська сторона зацікавлена в тому, щоб міст був готовий до 2014 року - до початку Олімпіади у Сочі.

Міст скоротить шлях з Херсона до Новоросійська на 450 кілометрів.

ЯНУКОВИЧ під час президентської передвиборної кампанії обіцяв побудувати міст.