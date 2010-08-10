Катер наїхав на росіянина в Криму

10:56, 10 серпня 2010
Крым
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Жителя російського міста Білгород у важкому стані доставлено до лікарні в результаті наїзду катера в Чорному морі в Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС. 

Інцидент стався 9 серпня в районі дикого пляжу біля гори Алчак в Судаку. 

МНС стверджує, що 28-річний росіянин купався в море в недозволеному місці. 

Водій плавзасобу підняв постраждалого на борт і відвіз до берега. 

Машина «швидкої допомоги» доставила чоловіка до лікарні.

«Попередній діагноз - удар грудної клітки, обширна гематома грудної клітки лівої ділянки спини. Стан - важкий», - йдеться в прес-релізі.

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