Катер наїхав на росіянина в Криму
10:56, 10 серпня 2010Крым
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Жителя російського міста Білгород у важкому стані доставлено до лікарні в результаті наїзду катера в Чорному морі в Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Інцидент стався 9 серпня в районі дикого пляжу біля гори Алчак в Судаку.
МНС стверджує, що 28-річний росіянин купався в море в недозволеному місці.
Водій плавзасобу підняв постраждалого на борт і відвіз до берега.
Машина «швидкої допомоги» доставила чоловіка до лікарні.
«Попередній діагноз - удар грудної клітки, обширна гематома грудної клітки лівої ділянки спини. Стан - важкий», - йдеться в прес-релізі.
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