Москва відправить дітей з легеневими проблемами до Криму

Мерія Москви має намір відправити до України і Болгарії на лікування після задимлення російської столиці унаслідок лісових і торф`яних пожеж 10 тисяч дітей з легеневими проблемами, повідомив мер Москви Юрій ЛУЖКОВ на зустрічі з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

«Ми найближчим часом, буквально найближчими днями, 10 тисяч дітлахів, які за медичними показниками потребують допомоги, лікування, у першу чергу у зв`язку з легеневими проблемами, і не тільки в період до початку вересня, але й у вересні-жовтні, направимо за домовленістю до Камчії - це наш московський піонерський табір у Болгарії. Ми направляємо їх і до Одеси - Одеса нам запропонувала свої санаторії. Направляємо до Криму і на Кубань», - сказав ЛУЖКОВ.

За його словами, також 1,6 тис. москвичів старшого покоління мерія Москви відправляє на південь Росії і в Україну.

«Відправляємо велику групу москвичів старшого покоління, які за станом здоров`я відносяться до так званої групи ризику, на південь і в такі спокійні за станом атмосфери місця, де вони могли б, як я б сказав, віддихатися і одержати необхідну медичну допомогу. Це південь країни і Україна», - сказав ЛУЖКОВ.