Конкурс молодих виконавців пройде в "Артеку" 20-22 серпня

Міжнародний конкурс молодих виконавців популярної музики «Дитяча Нова хвиля - 2010» пройде в «Артеку» 20-22 серпня, повідомила компанія «АРС», котра є його організатором.

Цього року на адресу оргкомітету «Дитячої Нової хвилі» для участі в конкурсі надійшло понад 5 тис. заявок від юних виконавців із 16 країн.

Після проведення кількох попередніх етапів у фінальну частину конкурсу було відібрано 15 учасників з 9 країн.

27-29 серпня конкурс буде показаний на телеканалі «Росія».