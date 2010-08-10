Конкурс молодих виконавців пройде в "Артеку" 20-22 серпня
12:35, 10 серпня 2010Крым
0 0
Надійшло понад 5 тисяч заявок
Міжнародний конкурс молодих виконавців популярної музики «Дитяча Нова хвиля - 2010» пройде в «Артеку» 20-22 серпня, повідомила компанія «АРС», котра є його організатором.
Цього року на адресу оргкомітету «Дитячої Нової хвилі» для участі в конкурсі надійшло понад 5 тис. заявок від юних виконавців із 16 країн.
Після проведення кількох попередніх етапів у фінальну частину конкурсу було відібрано 15 учасників з 9 країн.
27-29 серпня конкурс буде показаний на телеканалі «Росія».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter