Майно "Чорноморки" арештовано

На майно найбільшої в Криму телерадіокомпанії ”Чорноморська” накладено арешт.

Лідер кримської організації партії ”Батьківщина”, депутат Верховної ради України Андрій СЕНЧЕНКО розцінює це як тиск на телекомпанію з метою виключити її з інформаційного простору на час місцевих виборів.

”6 серпня на майно компанії був накладений арешт”, - цитує СЕНЧЕНКА прес-служба кримської ”Батьківщини”.

За словами депутата, майно ЧТРК заарештоване на підставі порушеної кримінальної справи стосовно ”абсолютних сторонніх для телерадіокомпанії осіб”.

Крім того, стверджує СЕНЧЕНКО, з квітня перевіряється господарська діяльність ”Чорноморки”.

”У Криму і не тільки створена група з керівників правоохоронних структур, яким поставлене завдання повністю блокувати діяльність опозиції, включаючи підприємства, що належать їй, ЗМІ”, - сказав нардеп.

Депутат повідомив, що телеканал звернеться в міжнародні журналістські організації, зокрема в організацію "Репортери без кордонів", з проханням захистити ТРК від тиску.

Президентом ЧТРК є Тетяна КРАСИКОВА - депутат кримського парламенту з фракції БЮТ.