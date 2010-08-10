Джарти довірив освіту жінці

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ призначив Віталіну ДЗОЗ виконуючею обов`язки міністра освіти і науки регіону.

"Я підписав розпорядження про призначення міністром охорони здоров`я, ой, даруйте, освіти АРК - значить, буде довго міністром - з подальшим затвердженням на сесії Верховної ради Криму ДЗОЗ Віталіни Олексіївни", - сказав кримський прем`єр на засіданні уряду у вівторок.

ДЖАРТИ назвав ДЗОЗ фахівцем.

Нагадаємо, ДЗОЗ у минулому займала пост Масандрівського селищного голови, працювала віце-прем`єром в Радміні Анатолія МАТВІЄНКА, керувала постійною комісією ВР Криму з соціальних питань і охорони здоров`я.

Парламент Криму в червні звільнив 2 з 4 комуністів з посад в Радміні - віце-прем`єра Юрія КОРНІЛОВА і міністра освіти Валерія ЛАВРОВА.