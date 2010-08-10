Крим - серед лідерів зниження споживчих цін

Дефляція зафіксована у більшості областей України у липні цього року проти червня, повідомляє державний комітет статистики.

За даними держкомстату, лідерами зниження споживчих цін за підсумками липня стали Харківська область - дефляція 0,8%, Полтавська, Рівненська області і Кримська автономія - 0,5%.

З початку року (липень 2010 року проти грудня 2009 року) в усіх областях України зафіксована інфляція, при цьому споживчі ціни найбільше зросли у Севастополі - на 7,5%, у Києві - 4,9%, Львівській області - 4,2%, АР Крим – 3,9%. Найменше ціни зросли у Вінницькій - 1,8%, Рівненській - 1,9%, Волинській і Тернопільській областях - 2%.