Януковича просять розібратися з "Чорноморкою"

Комітет з моніторингу свободи преси у Криму звернувся до президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з листом, у якому висловив занепокоєння тиском, що чиниться на найбільшу і найстарішу в автономії приватну телерадіокомпанію «Чорноморська», та закликав взяти під контроль ситуацію довкола каналу.

Комітет розцінює як загрозу свободі слова арешт майна ЧТРК, який, за словами керівників телерадіокомпанії, здійснений на підставі кримінальної справи, до якої канал не має відношення.

Комітет вважає, що спроби обмежити чи ускладнити діяльність телеканалу напередодні місцевих виборів можуть «суттєво вплинути на право кримчан і севастопольців отримувати всю повноту інформації для того, щоб зробити усвідомлений вибір».

«Залишаючись однією з найпопулярніших в Криму телерадіокомпаній, «Чорноморка» посідала особливе місце на політизованому ринку кримських мас-медій. Часто критично висвітлюючи дії влади України, Автономної республіки Крим і Севастополя, ця телерадіокомпанія таким чином забезпечувала повноту всього політичного спектру думок в регіоні», - йдеться у повідомленні.

Комітет з моніторингу свободи преси у Криму також звернувся з проханням про підтримку до українських і міжнародних правозахисних організацій.