Глава екоінспекції Севастополя попався на хабарі

Працівники прокуратури і міліції затримали в середу начальника державної екологічної інспекції Севастополя під час отримання в службовому кабінеті 30 тисяч гривень хабара.

Як повідомило УНІАН інформоване джерело, гроші він вимагав за дозвіл на відновлення роботи одного з готельних комплексів міста, діяльність якого була припинена працівниками севастопольської екоїнспекциії через порушення.

Вирішується питання щодо порушення кримінальної справи.