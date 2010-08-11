Глава екоінспекції Севастополя попався на хабарі
18:38, 11 серпня 2010Крым
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30 тисяч - за готель
Працівники прокуратури і міліції затримали в середу начальника державної екологічної інспекції Севастополя під час отримання в службовому кабінеті 30 тисяч гривень хабара.
Як повідомило УНІАН інформоване джерело, гроші він вимагав за дозвіл на відновлення роботи одного з готельних комплексів міста, діяльність якого була припинена працівниками севастопольської екоїнспекциії через порушення.
Вирішується питання щодо порушення кримінальної справи.
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