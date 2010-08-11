МНС не закриє КаZантип

Кримське управління МНС не має наміру закривати популярний музичний проект "КаZантип".

"Не знаю, хто і звідки цю інформацію (про закриття) узяв", - сказав телефоном співробітник прес-служби управління.

Начальник МНС Криму Олександр МАЗІЛІН 10 серпня заявив, що феєрверк на відкритті "КаZантипа" в ніч на 7 серпня показав, що в регіоні продовжують використовувати піротехніку, не дивлячись на заборону робити це у зв`язку з надзвичайно високою пожежною небезпекою.

Ряд ЗМІ після цього повідомили, що МНС внесе розпорядження про припинення діяльності "КаZантипа" через численні порушення техніки безпеки.

"КаZантип" на початку 1990-х років проводився у північно-східній частині Криму, на мисі Казантіп. Спочатку це був спортивний захід, що збирав фанатів віндсерфінгу. Його супроводила музика. На початку 2000-х років він переїхав на захід Криму, в Поповку.