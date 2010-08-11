Меджліс затвердив порядок денний курултаю

Меджліс кримських татар має намір розглянути наприкінці серпня на загальнонаціональному з`їзді - курултаї - сім питань, зокрема, суспільно-політичну ситуацію в Криму, місцеві вибори і підготовку до міжнародного форуму.

Порядок денний третьої сесії курултаю V скликання затверджено на засіданні Меджлісу 10 серпня, повідомила його прес-служба.

Делегати також розглянуть підсумки діяльності робочої групи з підготовки нових редакцій документів, що регламентують діяльність курултаю, його виборних органів і місцевих органів національного самоврядування, роботу спецкомісії курултаю з вивчення геноциду кримськотатарського народу і подолання його наслідків, питання про знаменні дати кримських татар.

Нагадаємо, Верховна Рада України призначила місцеві вибори на 31 жовтня, вони відбудуться за змішаною системою без участі блоків політичних партій.

На цю ж дату кримський парламент призначив свої вибори.

Меджліс має намір провести курултай 28-29 серпня.