"Газель" влетіла в легковик - 2 людини загинули (фото)
10:19, 12 серпня 2010Крым
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ДТП у Сімферопольському районі
Дві людини загинули, ще одна отримала травми через зіткнення двох автомобілів в Сімферопольському районі Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
ГАЗ зіткнувся з машиною «Опель» в другій половині дня 11 серпня.
Загинув водій «Опеля», який мешкав у Сімферополі.
Пасажирка цього автомобіля з Сімферопольского району отримала тяжкі травми і була доставлена до лікарні. Там вона померла в ніч на четвер.
Водій автівки ГАЗ з Сімферополя отримав травми голови.
Фото прес-служби ДАІ Криму
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