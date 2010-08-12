"Газель" влетіла в легковик - 2 людини загинули (фото)

Дві людини загинули, ще одна отримала травми через зіткнення двох автомобілів в Сімферопольському районі Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

ГАЗ зіткнувся з машиною «Опель» в другій половині дня 11 серпня.

Загинув водій «Опеля», який мешкав у Сімферополі.

Пасажирка цього автомобіля з Сімферопольского району отримала тяжкі травми і була доставлена до лікарні. Там вона померла в ніч на четвер.

Водій автівки ГАЗ з Сімферополя отримав травми голови.

Фото прес-служби ДАІ Криму