Янукович наказав Азарову та Джарти вирішити проблеми кримських татар

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем’єру Миколі АЗАРОВУ до 1 листопада доопрацювати з урахуванням інтересів національних громад законопроект «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою» та внести його на розгляд Верховної Ради України, повідомила прес-служба глави держави.

Проект зареєстрований у парламенті 24 лютого 2010 року за №5515.

Крім того, президент доручив до 1 листопада внести на розгляд Ради законопроект «Про концепцію державної етнонаціональної політики України».

ЯНУКОВИЧ також доручив АЗАРОВУ та главі Ради міністрів Криму Василю ДЖАРТИ до 1 листопада розробити та затвердити порядок функціонування зведеного реєстру репатріантів і членів їх сімей.

Крім того, глава держави доручив керівникам урядів України та Криму до 1 жовтня забезпечити прозорість механізму виділення земельних ділянок громадянам, у тому числі депортованим за національною ознакою, а до 1 грудня - розробити план заходів щодо відновлення пам`яток історії та культури кримських татар і представників інших національностей, депортованих за національною ознакою.

ДЖАРТИ має до 1 вересня внести пропозиції щодо надання Бахчисарайському історико-культурному заповіднику статусу національного.

АЗАРОВ повинен забезпечити виконання заходів, передбачених програмою розселення та облаштування депортованих кримських татар і осіб інших національностей, що повернулися для проживання в Україну, їх адаптації та інтеграції в українське суспільство на період до 2010 року, затвердженою постановою Кабінету міністрів у 2006 році. Ця робота має бути виконана до 25 грудня

При цьому президент доручив Контрольно-ревізійному управлінню до 1 грудня провести перевірку використання коштів, виділених із держбюджету України і бюджету Криму на реалізацію цієї програми.