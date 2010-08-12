Вільної землі в Севастополі немає

«Вільної» землі в Севастополі вже не залишилося, й навіть теоретично неможливо виділити по 10 соток кожному, кому належить згідно із законом.

«Сьогодні в Севастополі вільної землі немає, роздавати вже немає чого», - сказав головний архітектор міста Валерій СТЕБЛЯНКО на засіданні колегії севастопольської державної адміністрації.

«Треба севастопольцям пояснити: в теорії навіть, умовно кажучи, 4,8 тисяч гектарів дозволяло (передбачені на ці цілі генеральним планом міста) отримати ділянок по 10 соток 48-ми тисячам осіб. У місті Севастополі живе в 10 разів більше. За час дії Земельного кодексу в нас у Севастополі народилося, на наше щастя, ще 40 тисяч осіб», - сказав голова адміністрації Валерій САРАТОВ.

Тобто, додав губернатор, Севастополь у теорії не може виділити бажаючим землю, по 10 соток, оскільки її немає.

САРАТОВ висловив надію: «В усіх вистачає розуміння того, що ліси ми вирубувати не будемо, оскільки це - легені міста, й якщо ми лізтимемо в ліси, то, відповідно, самі робитимемо своє життя в місті неможливим».