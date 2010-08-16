Заступник начальника міліції Криму збив дівчину

Заступник начальника кримської міліції Рефат КЕНЖАЛІЄВ, перебуваючи за кермом автомобіля, збив дівчину-пішохода у Сімферополі і доставив постраждалу до лікарні, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

Дорожньо-транспортна подія сталася 15 серпня о 22.45.

«Водій автомобіля "Фольксваген" скоїв наїзд на пішохода-дівчину, яка перетинала проїжджу частину зліва направо по ходу руху автомобіля. КЕНЖАЛІЄВ негайно доставив постраждалу до медустанови», - зазначається у прес-релізі.

За даними ДАI, 22-річна мешканка Сімферополя одержала струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму і забій коліна.