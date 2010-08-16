Заступник начальника міліції Криму збив дівчину
19:31, 16 серпня 2010Крым
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Та завiз до лікарні
Заступник начальника кримської міліції Рефат КЕНЖАЛІЄВ, перебуваючи за кермом автомобіля, збив дівчину-пішохода у Сімферополі і доставив постраждалу до лікарні, повідомила прес-служба кримського управління МВС.
Дорожньо-транспортна подія сталася 15 серпня о 22.45.
«Водій автомобіля "Фольксваген" скоїв наїзд на пішохода-дівчину, яка перетинала проїжджу частину зліва направо по ходу руху автомобіля. КЕНЖАЛІЄВ негайно доставив постраждалу до медустанови», - зазначається у прес-релізі.
За даними ДАI, 22-річна мешканка Сімферополя одержала струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму і забій коліна.
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