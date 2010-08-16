На Казантипі різке збільшення чисельності голландського краба

Різке збільшення чисельності в Азовському морі одного з відносно нових видів вселенців - маленького голландського краба констатують учені Інституту біології південних морів Національної академії наук України (Севастополь), повідомив УНІАН заступник директора ІнБПМ із наукової роботи Олександр БОЛТАЧОВ.

«Зараз цей краб у величезній кількості розвинувся, вельми висока його чисельність у районі Казантіпу», - сказав БОЛТАЧОВ, який повернувся до Севастополя з комплексної гідробіологічної експедиції ІнБПМ (проходила з 3 по 12 серпня) з оцінки екологічного стану основних груп морських і прісноводих організмів у Сиваші, Азовському морі - в межах Казантіпського природного заповідника й прилеглих акваторій.

Поки вчені не можуть назвати точну причину збільшення чисельності популяції голландського краба.

«Питання ще вивчатимемо», - сказав БОЛТАЧОВ.

Учений додав, що вселенці є екологічно пластичними видами, і можуть скласти хорошу конкуренцію місцевим, аборигенним видам бентосних, тобто, донних тварин, перш за все ракоподібним.

«Голландський краб може руйнувати гнізда бичків, поїдати їхню ікру. Загалом, здатний приносити певну шкоду. Єдине, чому він допомагає, - під час загибелі риби виступає хорошим санітаром морів», - сказав заступник директора ІнБПМ.