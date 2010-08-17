Автiвка влетіла в дерево і спалахнула - троє загиблих (фото)

11:18, 17 серпня 2010
Крым
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ДТП на півночі Криму

Три людини загинули у вівторок в результаті зіткнення автомобіля з деревом та загорання машини на півночі Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС. 

На дорозі Джанкой-Зарічне водій автомобіля Chevrolet не впорався з керуванням - легковик виїхав на узбіччя, врізався в дерево і спалахнув. 

Загинули водій і пасажири.

Усі - чоловіки з Криму, уточнює ДАІ.

Фото прес-служби кримської ДАІ

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