Автiвка влетіла в дерево і спалахнула - троє загиблих (фото)

Три людини загинули у вівторок в результаті зіткнення автомобіля з деревом та загорання машини на півночі Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

На дорозі Джанкой-Зарічне водій автомобіля Chevrolet не впорався з керуванням - легковик виїхав на узбіччя, врізався в дерево і спалахнув.

Загинули водій і пасажири.

Усі - чоловіки з Криму, уточнює ДАІ.

Фото прес-служби кримської ДАІ