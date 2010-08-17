Автiвка влетіла в дерево і спалахнула - троє загиблих (фото)
11:18, 17 серпня 2010Крым
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ДТП на півночі Криму
Три людини загинули у вівторок в результаті зіткнення автомобіля з деревом та загорання машини на півночі Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
На дорозі Джанкой-Зарічне водій автомобіля Chevrolet не впорався з керуванням - легковик виїхав на узбіччя, врізався в дерево і спалахнув.
Загинули водій і пасажири.
Усі - чоловіки з Криму, уточнює ДАІ.
Фото прес-служби кримської ДАІ
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