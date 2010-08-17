Зюганов: світ на очах червонішає

Лідер Комуністичної партії Російської Федерації, депутат Держдуми Росії Геннадій ЗЮГАНОВ вважає, що ідеї лівих не втратили актуальності.

"Ситуація на планеті на очах лівішає і червонішає. Із двохсот країн світу, які потрапили в пастку кризи, лише дванадцять за минулий рік додавали. На першому місці Китай - соціалістичний, комуністичний - минулого року плюс 9% ВВП, цього року - 12-15%", - сказав ЗЮГАНОВ на прес-конференції в Сімферополі.

На його думку, Китай є образом, як можна здійснювати ефективні реформи, об`єднавши ідеали соціалізму з "китайською специфікою", із сучасним ринком, із державним управлінням, розумною соціальною і кадровою політикою.

"Виявляється, можна під червоним прапором з червоними партквитками з сучасними великими бізнесменами і державами будувати ділові відносини таким чином, що країна перетворюється на лідера. Вона зайняла, по суті, місце радянської країни", - заявив лідер КПРФ.