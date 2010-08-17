Зюганов: світ на очах червонішає
"Китай зайняв місце радянської країни"
Лідер Комуністичної партії Російської Федерації, депутат Держдуми Росії Геннадій ЗЮГАНОВ вважає, що ідеї лівих не втратили актуальності.
"Ситуація на планеті на очах лівішає і червонішає. Із двохсот країн світу, які потрапили в пастку кризи, лише дванадцять за минулий рік додавали. На першому місці Китай - соціалістичний, комуністичний - минулого року плюс 9% ВВП, цього року - 12-15%", - сказав ЗЮГАНОВ на прес-конференції в Сімферополі.
На його думку, Китай є образом, як можна здійснювати ефективні реформи, об`єднавши ідеали соціалізму з "китайською специфікою", із сучасним ринком, із державним управлінням, розумною соціальною і кадровою політикою.
"Виявляється, можна під червоним прапором з червоними партквитками з сучасними великими бізнесменами і державами будувати ділові відносини таким чином, що країна перетворюється на лідера. Вона зайняла, по суті, місце радянської країни", - заявив лідер КПРФ.