Зюганов агітує повернути Україну у союз

Лідер Комуністичної партії Російської Федерації, депутат Держдуми РФ Геннадій ЗЮГАНОВ виступає за возз`єднання Росії, України і Білорусі, вважаючи, що таким чином колишні союзні республіки будуть більш конкурентоспроможними в Європі і в цілому - в світі.

«Я вважаю: наша спільна трагедія, що в 1991 році ми не вберегли єдину країну. Для мене росіяни - це великороси, малороси і білороси. Я вважаю, що головна трагедія наших народів - розділення, яке тоді відбулося. Воно протиприродне, аномальне, аморальне, а багато в чому - злочинне. Тому возз`єднання і взаємодія Росії, України і Білорусі для мене є головним стратегічним завданням. Невипадково я щороку приїжджаю до Криму, до України, до Білорусі й усе роблю для того, щоб зростити порвані судини, вузли і нікому не платити свого роду дань. На жаль, за той розвал ми всі платимо страшну, страшну дань», - сказав лідер КПРФ на прес-конференції в Сімферополі.

На думку ЗЮГАНОВА, у Росії, України і Білорусі не буде «історичного майбутнього», якщо вони не об`єднаються.

«Якщо ми складаємо (потенціали) - ми конкуренти (в світі і в Європі), ми в змозі мати колосальний потенціал і бути суб`єктами світової історії. Якщо ні, по черзі експлуатуватимуть і величезну, багату надрами Росію, і щиру Україну, і славну, працелюбну Білорусь - і ніякої перспективи, що ми будемо суб`єктами цієї великої політики - ні, ми будемо обслуговуючим персоналом», - сказав лідер КПРФ.

«Я наполегливо закликав і закликаю російські, українські, білоруські влади все зробити для того, щоб зростити порвані вузли і судини», - додав ЗЮГАНОВ.