Кораблі з’єднання Blackseafor прибудуть до Севастополя 20 серпня

Кораблі оперативного з’єднання Blackseafor у відповідності до плану чергової активації Чорноморської групи військово-морського співробітництва прибудуть у порт Севастополя у п’ятницю, 20 серпня.

За інформацією прес-центра командування Військово-морських сил України, у вівторок оперативне з’єднання Blackseafor, у тому числі українській морський тральщик «Черкаси», вийшли з румунського порту Констанца і взяли курс у напрямку Севастополя.

На переході морем багатонаціональне з’єднання, до якого входять кораблі флотів Болгарії, Росії, Румунії, Туреччини та України, проведе навчання з контролю за надводною обстановкою, з тактичного маневрування, сигналовиробництва та зв’язку, спостереження за цивільними суднами та літаками, передачі вантажів, перехоплення та догляду умовного судна-порушника, організації протиповітряної оборони.

Екіпажі кораблів під час перебування у Констанці провели заходи з базової підготовки, тренування по зв’язку, відвідали культурні та історичні місця міста, взяли участь у святкуванні Дня ВМС Румунії.