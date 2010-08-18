Борець з наркотиками погорів у Феодосії на хабарі

Триває слідство

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу стосовно начальника сектора боротьби з незаконним обігом наркотиків міського відділу міліції Феодосії через отримання трьох тисяч гривень хабара за припинення дій з притягнення заявника до кримінальної і адміністративної відповідальності. За даними прес-служби відомства, правоохоронці затримали міліціонера при отриманні грошей. Прокуратура завела справу за статтею «отримання хабара». Триває слідство.

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