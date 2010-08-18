Борець з наркотиками погорів у Феодосії на хабарі
10:40, 18 серпня 2010Крым
0 0
Триває слідство
Прокуратура Криму порушила кримінальну справу стосовно начальника сектора боротьби з незаконним обігом наркотиків міського відділу міліції Феодосії через отримання трьох тисяч гривень хабара за припинення дій з притягнення заявника до кримінальної і адміністративної відповідальності.
За даними прес-служби відомства, правоохоронці затримали міліціонера при отриманні грошей.
Прокуратура завела справу за статтею «отримання хабара».
Триває слідство.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter