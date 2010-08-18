Кожному кримському даішнику дадуть відеокамеру й диктофон

Переконлива доказова база

Державтоінспекція Криму має намір забезпечити кожного інспектора відеокамерами й диктофонами для фіксації правопорушень автовласників. «Апаратура призначена для покращення якості несення служби інспекторів ДАІ на лінії. А головне, аудіо- і відеозапис послужать переконливою доказовою базою», - повідомила прес-служба кримського управління. Державтоінспекція поки що передала відеокамери й диктофони двом підрозділам - ДАІ Сімферополя й республіканській роті. «Це лише перша партія цифрової техніки. В найближчому майбутньому керівництво кримської Державтоінспекції планує забезпечити відеокамерами й диктофонами кожного інспектора ДАІ», - йдеться в прес-релізі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter