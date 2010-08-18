Кожному кримському даішнику дадуть відеокамеру й диктофон
18:43, 18 серпня 2010Крым
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Переконлива доказова база
Державтоінспекція Криму має намір забезпечити кожного інспектора відеокамерами й диктофонами для фіксації правопорушень автовласників.
«Апаратура призначена для покращення якості несення служби інспекторів ДАІ на лінії. А головне, аудіо- і відеозапис послужать переконливою доказовою базою», - повідомила прес-служба кримського управління.
Державтоінспекція поки що передала відеокамери й диктофони двом підрозділам - ДАІ Сімферополя й республіканській роті.
«Це лише перша партія цифрової техніки. В найближчому майбутньому керівництво кримської Державтоінспекції планує забезпечити відеокамерами й диктофонами кожного інспектора ДАІ», - йдеться в прес-релізі.
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