Янукович очолив рейтинг найвпливовіших людей України

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ очолив рейтинг “ТОП-100 найвпливовіших людей України 2010 року” за версією журналу “Кореспондент”, повідомив його головний редактор Віталій СИЧ.

Друге місце в рейтингу посів бізнесмен Рінат АХМЕТОВ. Третім став глава адміністрації президента Сергій ЛЬОВОЧКІН.

Далі у першій “десятці” розташувались: прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ, перший віце-прем’єр-міністр Андрій КЛЮЄВ, віце-прем’єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ, голова Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ, бізнесмени Дмитро ФІРТАШ та Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Редактор відділу “Країна” журналу “Кореспондент” Андрій СМИРНОВ зазначив, що вперше першу “шістку” посіли представники однієї правлячої партії. За його словами, це свідчить про повне домінування Партії регіонів у державі.

Він додав, що в оприлюдненому списку 32 людини зі 100 є членами ПР. Це також є рекордом за всю історію складання рейтингу. Ще одним рекордом є те, що 44 людини - новачки рейтингу. Ще ніколи у списку ТОП-100 не було стільки нових облич.

Оглядач журналу Олександр ПАСХОВЕР заявив, що 42 людини у списку найвпливовіших одночасно входять до рейтингу 100 найзаможніших українців. Їхній сумарний “гаманець” складає 49,9 млрд. доларів США, що приблизно дорівнює річному бюджету України, сказав ПАСХОВЕР.