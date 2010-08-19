Екоконтроль дав дозвіл на виділення землі в заповіднику

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу щодо посадовців управління екологічного контролю, які проявили службову халатність при виділенні землі під забудову на території Ялтинського гірничо-лісового природного заповідника, в результаті якої державі завдано 1,1 млн. грн. збитків.

Як повідомила прес-служба наглядового відомства, незаконні рішення про надання земельних ділянок для житлової забудови на території заповідника виявлені під час перевірки Лівадійської селищної ради.

Також порушено кримінальні справи за зловживання владою і підробку документів за фактом незаконного надання ділянок за рахунок земель парку-пам`ятника «Місхорський» на території Кореїзської селищної ради. Державі завдано збитку в розмірі майже 600 тис. грн.

Під слідством виявилися чиновники органів архітектури, земельних ресурсів та екоконтролю ялтинського регіону.

Слідство триває.