Українські флотські рятувальники вивчатимуть досвід водолазів США

Українські флотські рятувальники 23-28 серпня в Італії вивчатимуть організацію роботи водолазних підрозділів Військово-морських сил США та порядок дій медичного персоналу під час підготовки до занурення під воду.

23 серпня делегація Центру пошукових та аварійно-рятувальних робіт Військово-морських сил України здійснить візит до бази ВМС США, що розташована у Сігонеллі, повідомив прес-центр командування українських ВМС.

Українські рятувальники візьмуть участь у практичному проведенні водолазних робіт спільно з іноземними колегами.

Перебування представників ВМС України в Італії, яке проходить відповідно до переліку заходів міжнародного співробітництва міністерства оборони та збройних сил, завершиться 28 серпня.