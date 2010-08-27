Джарти сподобалася оновлена рада представників кримських татар
Обіцяє виконати завдання Януковича
Склад Ради представників кримськотатарського народу, оновлений президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, відображає все різноманіття існуючих у кримськотатарському середовищі поглядів, вважає голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ, повідомила прес-служба уряду автономії.
«Картина представництва кримських татар перестає бути монотонно одноманітною. Нова структура Ради сприятиме її ефективному функціонуванню, зробить її такою, що реально працює, а не символічним органом, яким вона була до цього», - вважає кримський прем`єр.
На думку ДЖАРТИ, Рада, склад якої не змінювався 10 років, уже була не в змозі забезпечити оперативне реагування на обставини, які постійно змінюються, й проблеми, пов`язані з облаштуванням кримських татар.
Прем`єр Криму також заявив, що глава держави своїм указом «Питання Ради представників кримськотатарського народу» зупинив «штучне нагнітання протестних настроїв серед кримських татар».
Рада міністрів Крим має намір у повному обсязі забезпечити виконання доручення ЯНУКОВИЧА - організувати й провести засідання Ради представників кримськотатарського народу - й максимально сприятиме ефективній роботі органу, пообіцяв ДЖАРТИ.
ЯНУКОВИЧ затвердив новий склад Ради представників кримських татар, включивши до нього ряд опозиційних меджлісу політиків.
Президент доручив керівникові кримського уряду в двотижневий термін скликати засідання Ради.