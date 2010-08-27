Кримський канал поскаржився канцлеру Німеччини на Януковича

Трудові колективи корпорації «Гуматекс», підприємства «Кримзалізобетон» і Чорноморської телерадіокомпанії виступили з відкритим зверненням до канцлера ФРН Ангели МЕРКЕЛЬ з проханням вплинути на президента України Віктора ЯНУКОВИЧА для припинення політичних репресій, захисту підприємництва і свободи слова в державі.

«Ми звертаємося до Ангели МЕРКЕЛЬ у зв`язку з тим, що у неї 30 серпня запланована зустріч з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ під час його офіційного візиту до Німеччини, з проханням не залишатися осторонь, коли в Україні силові структури перевищують свої повноваження, перешкоджаючи роботі українського бізнесу, і закликати главу держави припинити політичні репресії і переслідування законослухняного бізнесу», - сказав комерційний директор корпорації «Гуматекс» Юрій КУСТОВ, якого цитує прес-служба кримської організації партії «Батьківщина».

Заступник генерального директора «Кримзалізобетону» Людмила АЛЕКСАПОЛЬСЬКА повідомила, що підприємство зазнає матеріальних збитків і не може виконати зобов`язання перед бізнес-партнерами через регулярні зупинки виробництва, зумовлені втручанням численних суб`єктів владних повноважень у діяльність структури.

Зі свого боку президент ЧТРК Тетяна КРАСІКОВА заявила, що останні 4 місяці телекомпанію постійно перевіряють державна податкова адміністрація, міністерство внутрішніх справ і контрольно-ревізійне управління.

«Сьогоднішня влада перейняла практику й інструменти репресій Леоніда КУЧМИ, використовує їх з безпрецедентною силою. Влада намагається поставити нас перед вибором: закриття телерадіокомпанії або цілковите підпорядкування владі», - сказала вона.